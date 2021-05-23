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時計 2021/05/23 16:07

馬毛島騒音デモ飛行　防衛省、25日に再びF15で実施　

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馬毛島
馬毛島
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　西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転計画を進める防衛省は２３日、航空自衛隊Ｆ１５戦闘機によるデモ飛行を２５日に実施すると発表した。悪天候で見送った１１日（予備日１２日）の振り替え。
F15戦闘機（航空自衛隊ホームページから）
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