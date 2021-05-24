65歳以上75歳未満へワクチン接種券発送　鹿児島市、86000人に

鹿児島市は２４日、６５歳以上７５歳未満の市民約８万６８００人に向け、新型コロナウイルスワクチンの接種券と予診票を発送した。届き次第、市内の約２００医療機関で予約できる。市のインターネット専用サイトかコールセンターで予約する。かかりつけ患者に限り、直接電話で予約できる医療機関もある。市は７５歳以上の約８万６千人については、接種券と予診票をすでに配布。予約が始まった１１日から、コールセンターに電話が殺到し、混雑が続いた。