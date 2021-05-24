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時計 2021/05/24 18:15

新型コロナ　阿久根市の飲食店で新たなクラスター　18人感染確認　県内37例目

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　鹿児島県は２４日、阿久根市の飲食店で新たなクラスター（感染者集団）の発生を確認した、と明らかにした。２３日までの発生分で関連の感染者は１８人。県内のクラスターは３７例目。

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