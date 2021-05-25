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2021/05/25 15:37
馬毛島FCLP 2回目の騒音デモ飛行始まる 防衛省
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5月16日のデモ飛行で西之表市馬毛島の上空を飛ぶＦ15戦闘機
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西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転計画を進める防衛省は２５日午後３時35分、航空自衛隊Ｆ１５戦闘機によるデモ飛行を始めた。訓練時の騒音の程度を住民に示す狙いで、悪天候のため見送った平日の１１日（予備日１２日）の振り替え。１６日に続き２回目。
午後４時半ごろまで６機が馬毛島上空を飛ぶ。日没前後の同６時〜７時半ごろにも２機が飛行する。防衛省は音量を西之表市と中種子町の計８地点で測定し、結果を後日公表する。
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