馬毛島FCLP　2回目の騒音デモ飛行始まる　防衛省

5月16日のデモ飛行で西之表市馬毛島の上空を飛ぶＦ15戦闘機 拡大

西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転計画を進める防衛省は２５日午後３時35分、航空自衛隊Ｆ１５戦闘機によるデモ飛行を始めた。訓練時の騒音の程度を住民に示す狙いで、悪天候のため見送った平日の１１日（予備日１２日）の振り替え。１６日に続き２回目。午後４時半ごろまで６機が馬毛島上空を飛ぶ。日没前後の同６時〜７時半ごろにも２機が飛行する。防衛省は音量を西之表市と中種子町の計８地点で測定し、結果を後日公表する。