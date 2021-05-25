木曽三川の宝暦治水 薩摩義士しのび慰霊祭　鹿児島市

新型コロナ 鹿児島県内で新たに９市町の19人が感染 1人死亡、死者は29人に（更新）

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新たな感染は10歳未満～80代19人（鹿児島市7、出水3、日置2、志布志2、鹿屋1、薩摩川内1、姶良1、いちき串木野1、南種子1）阿久根の飲食店クラスター 店舗関係1人、客6人ら18人 累計3150人 新型コロナ・鹿児島24日発表