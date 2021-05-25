TOP鹿児島のニュース 歴史
時計 2021/05/25 13:33

木曽三川の宝暦治水 薩摩義士しのび慰霊祭　鹿児島市

シェア
玉串をささげる鹿児島県薩摩義士顕彰会の島津修久会長＝鹿児島市平之町
玉串をささげる鹿児島県薩摩義士顕彰会の島津修久会長＝鹿児島市平之町
拡大拡大
　江戸時代に木曽三川の宝暦治水を成し遂げた先人をしのぶ「薩摩義士頌徳(しょうとく)慰霊祭」が２５日、鹿児島市平之町の平田公園であった。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に続き規模を縮小して神事がしめやかに営まれ、約２０人が参列した。

　県薩摩義士顕彰会（島津修久会長）が、治水工事を指揮した平田靱負の命日に合わせて毎年開く。今年は参列者全員が玉串を奉納。岐阜県大垣市の大垣青年クラブが寄せた「薩摩義士から教えられた人々のために尽くすという思いを忘れてはならない」とする顕彰の言葉も代読された。
2020年3月、復元中の鹿児島城の御楼門。高さ５メートルの２枚の大扉は、岐阜県から「宝暦治水の恩返し」にと贈られた“友好のケヤキ”で作られた＝鹿児島市城山町
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ