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新型コロナウイルス
2021/05/26 13:33
65歳以上のワクチン接種スタート 鹿児島市の194医療機関など 新型コロナ
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新型コロナワクチン接種を受ける高齢者＝鹿児島市紫原５丁目のませだ耳鼻咽喉科
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新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種が２６日、鹿児島市で始まった。事前予約した６５歳以上の市民が接種を受けることができ、同日は市内医療機関１９４施設と市中央保健センター３階（鴨池２丁目）の集団接種会場で実施する。
ませだ耳鼻咽喉科（紫原５丁目）では午前８時１５分から接種を始め、待ちわびた人たちが次々に来院。同日は５０人を見込んでいる。紫原７丁目の宮脇久子さん（７４）は「副反応が不安で、移動の少ない近場を選んだ。接種自体は痛みもなく安心した。３週間後の２回目もしっかり受けたい」と話した。
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