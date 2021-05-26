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時計 2021/05/26 13:33

65歳以上のワクチン接種スタート　鹿児島市の194医療機関など　新型コロナ

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新型コロナワクチン接種を受ける高齢者＝鹿児島市紫原５丁目のませだ耳鼻咽喉科
新型コロナワクチン接種を受ける高齢者＝鹿児島市紫原５丁目のませだ耳鼻咽喉科
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　新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種が２６日、鹿児島市で始まった。事前予約した６５歳以上の市民が接種を受けることができ、同日は市内医療機関１９４施設と市中央保健センター３階（鴨池２丁目）の集団接種会場で実施する。

　ませだ耳鼻咽喉科（紫原５丁目）では午前８時１５分から接種を始め、待ちわびた人たちが次々に来院。同日は５０人を見込んでいる。紫原７丁目の宮脇久子さん（７４）は「副反応が不安で、移動の少ない近場を選んだ。接種自体は痛みもなく安心した。３週間後の２回目もしっかり受けたい」と話した。
鹿児島市で始まった高齢者向けのワクチン接種＝鹿児島市紫原５丁目のませだ耳鼻咽喉科
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