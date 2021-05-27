馬毛島海底調査「１年延長」に同意　種子島漁協

防衛省が進める西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転に伴う自衛隊基地整備計画に絡み、５月末に期限を迎える島周辺の海上ボーリング調査について、地元の種子島漁協は２７日の理事会で、同省の打診を受け入れ最大１年延長することに同意した。浦添孫三郎組合長が理事会終了後に明らかにした。トコブシ漁の漁期に当たる６月１日〜８月１２日は作業しない。