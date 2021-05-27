新型コロナ　鹿児島県内で新たに26人感染　累計3229人

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新型コロナ 鹿児島県内60人感染確認 １日当たり過去最多 霧島市のサービス業事業所と知名町の接待を伴う飲食店でクラスター、県内31、32例目

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鹿児島 聖火リレーがスタート １日目 志布志から第１走者、ゴールは鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島市の接待伴う飲食店でクラスター８人 新たな感染は31人

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新型コロナ 鹿児島県内は６１人感染 過去最多に 累計２７１０人 霧島の飲食店クラスター認定

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新型コロナ 鹿児島市で新たに42人感染 １日当たり過去最多 クラスターも確認

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新型コロナ 鹿児島県内28人感染 奄美で飲食店クラスター９人

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新型コロナ 鹿児島県内は47人感染確認 累計3072人 インド型変異株初確認

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新型コロナ 鹿児島県は52人感染確認 累計2762人

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霧島市の飲食店名を公表 鹿児島県「感染拡大恐れ」 新型コロナ