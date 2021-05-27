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時計 2021/05/27 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに26人感染　累計3229人

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　鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２６人確認した、と発表した。うち鹿児島市の確認分は、１０代〜９０代の男女１４人。県の確認分は１２人。県全体の累計は３２２９人。
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