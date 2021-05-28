TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/05/28 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに27人感染確認　累計3256人

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２７人確認した、と発表した。うち鹿児島市の確認分は、１０代〜６０代の男女。県確認分は１２人。県全体の累計は３２５６人。
【相談窓口】

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ