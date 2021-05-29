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2021/05/29 07:30
高架橋の欄干、６メートル下の遊歩道に落下 ＪＲ指宿枕崎線
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ＪＲ九州は２８日、鹿児島市谷山中央７丁目で、指宿枕崎線の高架橋の欄干の一部が６．３メートル下の遊歩道に落下しているのが見つかったと発表した。けが人や列車の遅延は確認されていない。原因は調査中。現場は谷山－慈眼寺駅間で、２７日午後６時ごろ、高架橋下で通行人が見つけた。欄干表面の樹脂部分が３０個程度に割れ、大きな破片は長さ約９センチ。ＪＲ九州は高架橋を点検、落下部分の周辺がはげ落ちる恐れがあるため、表面の樹脂を除去した。
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