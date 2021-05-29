TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通
時計 2021/05/29 07:30

高架橋の欄干、６メートル下の遊歩道に落下　ＪＲ指宿枕崎線

シェア
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州は２８日、鹿児島市谷山中央７丁目で、指宿枕崎線の高架橋の欄干の一部が６．３メートル下の遊歩道に落下しているのが見つかったと発表した。けが人や列車の遅延は確認されていない。原因は調査中。現場は谷山－慈眼寺駅間で、２７日午後６時ごろ、高架橋下で通行人が見つけた。欄干表面の樹脂部分が３０個程度に割れ、大きな破片は長さ約９センチ。ＪＲ九州は高架橋を点検、落下部分の周辺がはげ落ちる恐れがあるため、表面の樹脂を除去した。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ