TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 地域
時計 2021/05/29 14:02

梅雨の晴れ間、アジサイ鮮やか　鹿児島市の吉野公園、慈眼寺公園

シェア
見ごろを迎えている吉野公園のアジサイ＝29日、鹿児島市吉野町
見ごろを迎えている吉野公園のアジサイ＝29日、鹿児島市吉野町
拡大拡大
　鹿児島市の県立吉野公園（吉野町）や慈眼寺公園（下福元町）一帯に植えられているアジサイが見頃を迎えた。紫色や水色など、鮮やかな姿が市民の目を楽しませている。

　県立吉野公園では、約６００メートルの「あじさいロード」の両脇に、約千株を植えている。大芝生広場周辺の株は色づきが早く、２９日はカメラで撮影する人が数多く見られた。慈眼寺公園では、ふるさと考古歴史館に続く道路の両側は五分咲きで、花畑横の遊歩道には紫色の花が咲く。２８日は、シートを敷いて弁当を食べる親子や散策を楽しむ女性グループが訪れた。
慈眼寺公園に咲く色とりどりのアジサイ＝28日、鹿児島市下福元町
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ