TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/05/29 16:00

新型コロナ　鹿児島県で新たに29人感染確認　累計3285人

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２９人確認したと発表した。うち鹿児島市の確認分は１０歳未満〜８０代の男女７人。県確認は２２人。県全体の累計は３２８５人となった。
【相談窓口】

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ