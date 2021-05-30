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時計 2021/05/30 06:00

火災ランプ点灯で停車、異常なし、30分遅れる　ＪＲ指宿枕崎線

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南日本新聞ニュース
　２９日午前７時ごろ、指宿市西方の宮ケ浜駅－薩摩今和泉駅間で、山川発鹿児島中央行き普通列車（２両編成）が火災を知らせるランプが点灯したため停車した。異常がないことを確認し、約３０分後に運転を再開した。ＪＲ九州によると、けが人はなかった。普通列車上下計３本が最大２９分遅れた。
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