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新型コロナウイルス
2021/05/30 16:23
鹿児島県内で新たに３１人感染確認 累計３３１６人 新型コロナ
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鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を３１人確認したと発表した。うち鹿児島市の確認分は１０歳未満〜６０代の男女１２人。県確認は１９人。県全体の累計は３３１６人となった。
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