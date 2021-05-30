TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/05/30 16:23

鹿児島県内で新たに３１人感染確認　累計３３１６人　新型コロナ　

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を３１人確認したと発表した。うち鹿児島市の確認分は１０歳未満〜６０代の男女１２人。県確認は１９人。県全体の累計は３３１６人となった。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ