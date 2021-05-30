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時計 2021/05/30 18:01

鹿児島Ｕ、連敗脱出　長野に２－１

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南日本新聞ニュース
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は３０日、敵地で長野と対戦、２－１で勝ち、連敗を２で止めた。通算成績は３勝２分け３敗。
　鹿児島Ｕは前半２９分、米澤のゴールで先制。同点とされた直後の後半１８分、セットプレーからウェズレイのシュートで勝ち越した。
　鹿児島Ｕの次戦は６月６日、鹿児島市の白波スタジアムで讃岐と戦う。
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