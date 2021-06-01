重症病床 3減の41に　最大確保病床は22増　鹿児島県、新型コロナで新計画策定

鹿児島県は３１日、新型コロナウイルスの感染者に対応する新たな病床確保計画を策定し運用を始めた。２２床増えた最大確保病床４１９床のうち、重症向けは３床減の４１床となった。県は「各医療機関に受け入れ可能な重症病床を改めて聞いた結果減った」と説明した。追加された２２床は、２次保健医療圏別で鹿児島１１、川薩５、曽於と奄美が各３。医療圏ごとの最大確保病床は、鹿児島１８５、南薩３１、川薩２７、出水３１、姶良・伊佐４７、曽於５、肝属２３、熊毛１９、奄美５１になった。重症病床の内訳は非公表。４段階のフェーズ（感染状況）に応じて、すぐに入院できる「即応病床」と１週間以内に入院可能な「準備病床」の数を設定。フェーズ移行の目安には、３日間の平均病床占有率を使う。平常のフェーズ１は即応４５、準備１０７。３日間の病床占有率が即応病床の３０％以上になれば「２」に移行し、即応１５２、準備１２９。「３」は「２」の即応病床の４０％以上で即応２８１、準備１３８。「３」の即応病床の５０％以上に達すれば「４」に移行し、全４１９床が即応病床になる。