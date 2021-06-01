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時計 2021/06/01 12:20

霧島国際ホテル ４日から営業再開　コロナ考慮、客室稼働率 当面３割程度に　譲渡先のマイステイズ会見

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６月４日から宿泊客の受け入れを再開する霧島国際ホテル＝霧島市牧園町高千穂
６月４日から宿泊客の受け入れを再開する霧島国際ホテル＝霧島市牧園町高千穂
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　５月２０日に閉館した霧島国際ホテル（霧島市）の運営を引き継いだマイステイズ・ホテル・マネジメント（東京）は１日、同ホテルで会見を開き、４日から宿泊客の受け入れを開始すると明らかにした。新型コロナウイルスの影響などを考慮し、当面は客室稼働率を３割程度に抑えて営業する。
事業譲渡で存続が決まった霧島国際ホテル＝霧島市牧園町高千穂
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