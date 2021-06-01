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時計 2021/06/01 16:04

新型コロナ　鹿児島県内で新たに25人感染確認　累計3352人　

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　鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２５人確認した、と発表した。うち鹿児島市の確認分は、１０代〜６０代の男女１２人。県確認分は１３人。県全体の累計は３３５２人。
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