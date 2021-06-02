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時計 2021/06/02 16:06

新型コロナ　鹿児島県内で新たに32人感染確認　累計3384人

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　鹿児島県と鹿児島市は２日、県内の新たな感染者を３２人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは１０代〜９０代の男女１８人。県確認分は１４人。累計は３３８４人になった。
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