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時計 2021/06/03 11:27

東九州自動車道　末吉財部－国分の通行止め解除　

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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部－国分インター間は、３日午前９時６分、上下線とも通行止めを解除した。事故処理が終わったため。
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