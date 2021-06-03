東九州自動車道　末吉財部－国分の通行止め解除　

無免許運転繰り返した70代、「雨が降ったりして、つい乗った」 家族にも明かしていなかった過去の死亡事故

未明 警察署敷地に車進入、炎上 乗っていた2人死亡 近くの住民「爆発音が2回」 鹿児島・鹿屋

中２女子自殺訴訟 出水市、遺族側に和解金200万円支払いへ

新型コロナ 鹿児島県内で新たに32人感染確認 累計3384人（更新）

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高校総体男子バド選手２人陽性 同大会参加の800人自宅待機に 新型コロナ・鹿児島