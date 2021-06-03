喜入－指宿の運転再開　ＪＲ指宿枕崎線　

無免許運転繰り返した70代、「雨が降ったりして、つい乗った」 家族にも明かしていなかった過去の死亡事故

新型コロナ 鹿児島県内で新たに25人感染確認 累計3409人

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高校総体男子バド選手２人陽性 同大会参加の800人自宅待機に 新型コロナ・鹿児島