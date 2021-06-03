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時計 2021/06/03 18:19

喜入－指宿の運転再開　ＪＲ指宿枕崎線　

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　ＪＲ九州によると、大雨の影響で運転を見合わせていた指宿枕崎線の喜入－指宿は、３日午後５時４１分に運転を再開した。
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