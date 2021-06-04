TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 大雨
時計 2021/06/04 11:59

ＪＲ指宿枕崎線　瀬々串－指宿で運転再開

シェア
拡大拡大
　ＪＲ九州によると、雨の影響で運転を見合わせていた指宿枕崎線の瀬々串－指宿は、４日午前１０時４８分に運転を再開した。

鹿児島の防災・災害情報
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ