ＪＲ指宿枕崎線　瀬々串－指宿で運転再開

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 県高校総体でクラスター 薩摩川内会場のバドミントン 13人感染確認

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに25人感染確認 累計3409人（更新）

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時短要請、霧島２週間延長へ 新規感染者高い水準続く 出水は６日で解除 鹿児島県・新型コロナ

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警察署進入の車炎上２人死亡 響く爆発音、オレンジ色の火柱は電線の高さまで 住民「桜島の噴火かと思った」 鹿児島・鹿屋

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高校総体クラスター 13人は選手９、大会関係者３、親族１ 新たな感染は10代～90歳以上の25人（鹿児島市12、霧島９、出水２、鹿屋１、与論１）新型コロナ・鹿児島３日発表

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高校総体男子バド選手２人陽性 同大会参加の800人自宅待機に 新型コロナ・鹿児島

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南種子も自衛隊施設誘致へ 艦艇専用岸壁の整備など要望 馬毛島基地計画で西之表との違い鮮明に

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高校総体クラスター バドミントン会場、シャトルに影響で換気不十分 競技担当者「最大限の対策してきたが」

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認知症男性に２日続けてワクチン接種 本人確認が不十分 体調不良は見られず 鹿児島市・新型コロナ