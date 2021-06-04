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2021/06/04 13:26
警察署で車炎上 死亡の２人は69歳男性と70歳女性 鹿児島・鹿屋
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炎上した車両にブルーシートを掛ける捜査員ら＝３日午前１時２５分ごろ、鹿屋市寿３丁目
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鹿児島県警鹿屋署の敷地内で３日未明、進入した軽ワゴン車が炎上し、乗っていた２人が死亡した車両火災で、同署は４日、２人は、いずれも本籍鹿屋市笠之原町、住居職業不詳の男性（６９）と女性（７０）と発表した。
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