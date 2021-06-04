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時計 2021/06/04 16:08

新型コロナ　鹿児島県で新たに26人感染確認　累計3435人

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　鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２６人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、１０歳未満〜６０代の男女１２人。県確認分は１４人。累計は３４３５人になった。
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