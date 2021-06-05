南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
5
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/06/05 07:00
宮崎県で新たに４人感染 新型コロナ４日発表
Tweet
シェア
拡大
宮崎県で４日、４人の新型コロナウイルス感染が確認された。県と宮崎市が発表した。県内の感染者は計３０３９人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
鹿児島県大規模接種 予約枠余れば64歳以下にも 新型コロナワクチン
6月5日 08:00
鹿児島県、警戒基準に「入院率」を新設 国の提言受け見直し 新型コロナ
6月5日 07:30
出水に児相設置を要望 市議13人が知事訪問
6月5日 07:30
高校総体クラスター計19人に 新たな感染は10歳未満～80代26人（鹿児島市12、曽於４、霧島３、阿久根２、出水２、薩摩川内２、さつま…
6月5日 07:00
７月末までの主催大会見送り 鹿児島県バドミントン協会
6月5日 07:00
宮崎県で新たに４人感染 新型コロナ４日発表
6月5日 07:00
警察署で車炎上 死亡２人は高齢夫婦 車内にコンロやガスボンベ 自殺も視野に捜査 鹿児島・鹿屋
6月5日 06:00
南種子、中種子が自衛隊誘致表明 西之表と違い鮮明に
6月4日 22:30
マンボウ、クラゲ捕食の瞬間撮影 放流後カメラ回収し確認
6月4日 21:41
新設法人２年ぶり減 2020年・鹿児島県内 コロナで不動産業落ち込む
6月4日 21:30
奄美地方、５日は時間40ミリ激しい雨の予想
6月4日 20:30
霧島国際ホテル、新体制で２週間ぶり営業再開 初日は４組が宿泊
6月4日 20:20
新型コロナ 鹿児島県で新たに26人感染確認 累計3435人（更新）
6月4日 16:08
警察署で車炎上 死亡の２人は69歳男性と70歳女性 鹿児島・鹿屋
6月4日 13:26
3年前の小6いじめ・不登校 一転「重大事態」と認定 鹿児島市教委「当時の対応 適切でなかった」 第三者委調査へ
6月4日 12:30
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲