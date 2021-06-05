TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/06/05 07:00

宮崎県で新たに４人感染　新型コロナ４日発表

シェア
拡大拡大
　宮崎県で４日、４人の新型コロナウイルス感染が確認された。県と宮崎市が発表した。県内の感染者は計３０３９人になった。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ