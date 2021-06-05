宮崎県で新たに４人感染　新型コロナ４日発表

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県で新たに26人感染確認 累計3435人（更新）

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警察署進入の車炎上２人死亡 響く爆発音、オレンジ色の火柱は電線の高さまで 住民「桜島の噴火かと思った」 鹿児島・鹿屋

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警察署で車炎上 死亡の２人は69歳男性と70歳女性 鹿児島・鹿屋

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高校総体クラスター バドミントン会場、シャトルに影響で換気不十分 競技担当者「最大限の対策してきたが」

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高校総体クラスター 13人は選手９、大会関係者３、親族１ 新たな感染は10代～90歳以上の25人（鹿児島市12、霧島９、出水２、鹿屋１、与論１）新型コロナ・鹿児島３日発表

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飲食店時短 鹿児島市も２週間延長 県が方針、20日まで 新型コロナ

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3年前の小6いじめ・不登校 一転「重大事態」と認定 鹿児島市教委「当時の対応 適切でなかった」 第三者委調査へ

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警察署で車炎上 死亡２人は高齢夫婦 車内にコンロやガスボンベ 自殺も視野に捜査 鹿児島・鹿屋

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新型コロナ 県高校総体でクラスター 薩摩川内会場のバドミントン 13人感染確認