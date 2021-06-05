鹿屋署車両火災、２人の死因は焼死

新型コロナ 鹿児島県で新たに26人感染確認 累計3435人（更新）

警察署進入の車炎上２人死亡 響く爆発音、オレンジ色の火柱は電線の高さまで 住民「桜島の噴火かと思った」 鹿児島・鹿屋

警察署で車炎上 死亡の２人は69歳男性と70歳女性 鹿児島・鹿屋

高校総体クラスター バドミントン会場、シャトルに影響で換気不十分 競技担当者「最大限の対策してきたが」

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高校総体クラスター 13人は選手９、大会関係者３、親族１ 新たな感染は10代～90歳以上の25人（鹿児島市12、霧島９、出水２、鹿屋１、与論１）新型コロナ・鹿児島３日発表