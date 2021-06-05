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時計 2021/06/05 09:21

鹿屋署車両火災、２人の死因は焼死

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南日本新聞ニュース
　３日未明に鹿屋市寿３丁目の鹿屋署で発生した車両火災で、同署は５日、死亡したいずれも本籍鹿屋市、住所・職業不詳の男性（６９）と妻の女性（７０）の死因を焼死と発表した。
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