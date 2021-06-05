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時計 2021/06/05 16:05

新型コロナ　鹿児島県で新たに47人感染確認　累計3482人

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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４７人確認したと発表した。市発表分は市内在住の１０〜７０代の男女５人。県発表分は４２人。累計感染者は３４８２人。
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