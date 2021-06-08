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時計 2021/06/08 13:29

台湾とトリニダード・トバゴの五輪合宿受け入れ中止　新型コロナの影響考慮　鹿児島・大崎町

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大崎町のジャパンアスリートトレーニングセンター大隅＝2021年2月
大崎町のジャパンアスリートトレーニングセンター大隅＝2021年2月
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　大崎町は８日、新型コロナウイルスの影響を考慮して、東京五輪に関する台湾とトリニダード・トバゴの事前合宿の受け入れを中止することを明らかにした。

　同日の町議会本会議で東靖弘町長が報告した。当初は、町内にある陸上競技施設・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅を活用し、７月上旬から２週間程度の合宿を計画していた。
　
2019年3月、ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅を視察する台湾の陸上関係者ら＝大崎町菱田
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