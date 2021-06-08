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時計 2021/06/08 16:30

地震、油漏れ…炎上するタンクを消火せよ　鹿児島湾直下を想定 消防訓練

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タンクに放水する消防車両＝鹿児島市谷山港１丁目
タンクに放水する消防車両＝鹿児島市谷山港１丁目
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　鹿児島市谷山港１丁目の東西オイルターミナル鹿児島油槽所で８日、地震を想定した消防訓練があった。同社の社員や消防関係者ら４５人が参加、消火や救助の手順を確認した。

　訓練は鹿児島湾直下で震度６弱の地震が発生したと想定。高さ約１７メートル、直径約１８メートルの軽油タンクから油が漏れ、火災が発生したとして、消防車両が放水した。社員らが負傷した場合の救助方法も点検した。

　６月第２週の危険物安全週間に合わせ、鹿児島南消防署が主催した。川添俊一副署長（５９）は「事業所との連携をさらに深め、万全の体制を構築していきたい」と話した。
訓練に臨む消防関係者＝鹿児島市谷山港１丁目
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