地震、油漏れ…炎上するタンクを消火せよ　鹿児島湾直下を想定 消防訓練

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１回目接種後２％、２回目は41％が休み取得 ワクチン副反応 最多は「発熱」 鹿児島市の病院が職員アンケート 新型コロナ

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに８人感染確認 累計３５０５人（更新）

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「おなごのくせに」「小娘に何ができる」 男性優位の風潮 今も 市町村議会の女性議員数 平均1割止まり

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに13人感染確認 累計3518人 １人の死亡確認（更新）

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姶良市が２６日からワクチン集団接種 新型コロナ・鹿児島

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姶良市が中学生の集団接種検討 記名回答の意向調査に問題 、全保護者に謝罪 希望者は7割 新型コロナ 鹿児島

８．

新たな感染者数は44日ぶり一桁、10歳未満～50代の男女8人（鹿児島市5、霧島1、姶良1、出水1）クラスター関連2件2人 新型コロナ・鹿児島7日発表

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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種子島の産科医 5年ぶり2人体制に 鳥巣先生 一家5人で東京から移住 「産む勇気、産後の元気に」 不妊症相談もスタート