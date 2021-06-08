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時計 2021/06/08 21:49

暑さ本格化　鹿児島市は11日まで30度前後

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強い日差しで路面にできた逃げ水現象＝８日午後、鹿児島市与次郎１丁目
強い日差しで路面にできた逃げ水現象＝８日午後、鹿児島市与次郎１丁目
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　鹿児島県内は８日、広く高気圧に覆われて、気温が上がった。鹿児島市与次郎では遠くの路面がぬれたように揺らぐ「逃げ水」が見られた。

　九州山地から山越えの暖風が流れ込むフェーン現象が発生したとみられ、各地で３０度を超える真夏日に。薩摩地方北部は今年の最高気温を記録する地点が相次ぎ、伊佐市大口とさつま町柏原で３２．２度、薩摩川内市で３１．１度を観測した。

　鹿児島地方気象台によると、県内は１１日まで曇りや晴れが続く。気温は３０度前後で熱中症に注意が必要。１２日以降は曇りや雨となる見込み。
路面にできた逃げ水現象
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