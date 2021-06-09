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時計 2021/06/09 06:00

橋から７メートル下の川に転落　69歳男性が死亡　欄干乗り越えたか　鹿児島市　

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　６日午前９時３５分ごろ、鹿児島市高麗町の甲突橋から、同市新屋敷町の無職の男性（６９）が約７メートル下の甲突川に転落し、心肺停止の状態で病院に搬送され、８日死亡した。死因は溺死。

　鹿児島中央署によると、男性が転落したのは橋の北側歩道の中央付近。何らかの理由で高さ約１．２メートルの欄干を乗り越えたとみられる。水深は当時約２メートルだったという。

　何かが水に落ちたような音を聞いた通行人が１１０番した。同署は事件性は低いとみている。
転落事故が起きた甲突橋＝鹿児島市高麗町
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