橋から７メートル下の川に転落　69歳男性が死亡　欄干乗り越えたか　鹿児島市　

６日午前９時３５分ごろ、鹿児島市高麗町の甲突橋から、同市新屋敷町の無職の男性（６９）が約７メートル下の甲突川に転落し、心肺停止の状態で病院に搬送され、８日死亡した。死因は溺死。鹿児島中央署によると、男性が転落したのは橋の北側歩道の中央付近。何らかの理由で高さ約１．２メートルの欄干を乗り越えたとみられる。水深は当時約２メートルだったという。何かが水に落ちたような音を聞いた通行人が１１０番した。同署は事件性は低いとみている。