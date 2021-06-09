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時計 2021/06/09 13:33

12歳以上64歳以下の接種券 30日発送開始　鹿児島市、36万人分 高年齢から　新型コロナ

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市民64歳以下のワクチン接種券発送について記者発表する下鶴隆央市長＝鹿児島市役所
市民64歳以下のワクチン接種券発送について記者発表する下鶴隆央市長＝鹿児島市役所
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　鹿児島市は９日、１２歳以上６４歳以下の市民約３６万７千人を対象とする新型コロナウイルスワクチン接種について、３０日から接種券を順次発送すると発表した。基礎疾患のある人や高齢者施設の従事者、保育所の勤務者などは事前登録の上で優先的に接種券を送る。

　１２〜６４歳の一般対象者は高い年齢から段階的に発送する。１１月末までに全対象者の接種終了を見込んでいる。

　現在実施中の６５歳以上の接種を加速させるため、桜島地区保健センター（桜島藤野町）と南部保健センター（西谷山１丁目）の２カ所に、日時限定の集団接種会場を設ける。
新型コロナワクチン（資料写真）
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