新型コロナ　鹿児島県内で新たに17人感染確認　累計3535人

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成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」

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天国の中３、笑顔の“卒業” 式場にモザイク画、同級生「一マス一マス、楽しい思い出に色付けた」

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１回目接種後２％、２回目は41％が休み取得 ワクチン副反応 最多は「発熱」 鹿児島市の病院が職員アンケート 新型コロナ

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車いすの新郎に花嫁は誓いのキスをした。脳腫瘍の夫と育児中の妻。教会は結婚式を企画した看護スタッフや家族の笑顔で包まれる

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種子島の産科医 5年ぶり2人体制に 鳥巣先生 一家5人で東京から移住 「産む勇気、産後の元気に」 不妊症相談もスタート

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「おなごのくせに」「小娘に何ができる」 男性優位の風潮 今も 市町村議会の女性議員数 平均1割止まり

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どこかで見たようなあのウサギ…でも真っ赤っか

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【写真グラフ 海に眠る九七艦攻・一・】静寂の海 機体に残る深緑の塗装 操縦席は深く砂に埋もれていた

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに13人感染確認 累計3518人 １人の死亡確認（更新）

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島