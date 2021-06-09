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時計 2021/06/09 22:04

６月限定　黄色く染まる徳之島　ヒマワリをサトウキビ畑の緑肥に

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県道沿いに咲き誇るヒマワリ＝９日、徳之島町花徳
県道沿いに咲き誇るヒマワリ＝９日、徳之島町花徳
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　徳之島町花徳の里久浜海岸近くの県道沿い約７０００平方メートルに、ヒマワリの花が咲き誇り、地域の住民やドライバーの目を楽しませている。サトウキビ畑の緑肥で、植え付け準備が始まる６月末までの期間限定風景。

　サトウキビ農家の嶺山明さん（５４）が３月末、町の補助金を活用して１０年ぶりに種をまいた。育て始めてから約９０日で見頃を迎えるという。

　７月になると畑にすき込む。３～４年はサトウキビ栽培を続けるため、ヒマワリ畑はしばらく見られなさそう。嶺山さんは「今の間だけだが、自由に写真を撮るなりして、楽しんで」と話す。
海に向かって咲くヒマワリ
鮮やかに咲き誇るヒマワリ
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