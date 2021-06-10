宮崎県で新たに１人感染　新型コロナ９日発表

成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」

新型コロナ 鹿児島県内で新たに17人感染確認 累計3535人（更新）

車いすの新郎に花嫁は誓いのキスをした。脳腫瘍の夫と育児中の妻。教会は結婚式を企画した看護スタッフや家族の笑顔で包まれる

【写真グラフ 海に眠る九七艦攻・一・】静寂の海 機体に残る深緑の塗装 操縦席は深く砂に埋もれていた

６月限定 黄色く染まる徳之島 ヒマワリとサトウキビの密な関係

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天国の中３、笑顔の“卒業” 式場にモザイク画、同級生「一マス一マス、楽しい思い出に色付けた」