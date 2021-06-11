「Ｇｏ　Ｔｏ　イート」食事券 期限7月14日まで再延長　新型コロナ 時短要請受け　鹿児島

使用期限が再延長された鹿児島県商工会議所連合会の「Ｇｏ Ｔｏ イート」食事券 拡大

鹿児島県商工会議所連合会は１０日、政府の飲食業支援策「Ｇｏ Ｔｏ イート」食事券について、利用期限を７月１４日まで２週間延長すると発表した。県内１１の商議所発行分。当初３月末までだった期限は、１月にいったん６月末に延長。その後、県内で新型コロナウイルスの感染拡大が続き、５月１０日以降は鹿児島市や霧島市で飲食店への営業時間短縮が要請されたため、再延長を決めた。食事券は２５％のプレミアム付きで総額５０億円分を発行。鹿児島商議所によると、利用率は９割を超えており、未利用者に対して期限内の利用を呼びかけている。県内では他に２２商工会も食事券を発行し、一部は利用期限を延長している。延長した商工会の期限は次の通り。７月１４日 霧島市▽７月２８日 鶴の町（出水市）、大崎町、垂水市、南大隅町▽８月３１日 かのや市（鹿屋市、東串良町含む）▽１１月３０日 西之表市▽１２月１５日 肝付町