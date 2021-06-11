人身事故の日豊線、運行再開　鹿児島市吉野町

人身事故のため不通となっていたＪＲ日豊線は１１日午後１時２６分、運行を再開した。ＪＲ九州鹿児島支社によると、特急列車上下２本と普通列車上下４本が運休、特急列車下り１本と普通列車下り１本が最大７８分遅れ、約３５０人に影響が出た。事故は１１日午後０時１０分ごろ、鹿児島市吉野町の旧鹿児島紡績所技師館（異人館）近くの磯街道踏切で、鹿児島中央発国分行き普通列車（２両編成）が人と衝突した。女性とみられる。乗客３５人にけがはなかった。