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時計 2021/06/11 16:08

新型コロナ　鹿児島県内で新たに８人感染確認　累計3554人

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　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を８人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、１０代〜３０代の男女３人。県確認分は５人。累計は３５５４人になった。
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