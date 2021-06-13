日置の民家火災　遺体は85歳父と判明　50代息子とまだ連絡取れず　鹿児島

日置市東市来町湯田で１１日早朝、住家が全焼し焼け跡から１人の遺体が見つかった火災で、日置署は１３日、ＤＮＡ鑑定の結果、遺体はこの家に住む職業不詳の男性（８５）と判明した、と発表した。死因は、捜査に支障があるとして明らかにしていない。同居する５０代の息子とは依然連絡が取れておらず、同署は失火と事件の両面で捜査している。