南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
13
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
2021/06/13 09:45
日置の民家火災 遺体は85歳父と判明 50代息子とまだ連絡取れず 鹿児島
Tweet
シェア
民家が全焼し、１人の遺体が見つかった現場＝11日午前11時55分ごろ、日置市東市来町湯田
拡大
日置市東市来町湯田で１１日早朝、住家が全焼し焼け跡から１人の遺体が見つかった火災で、日置署は１３日、ＤＮＡ鑑定の結果、遺体はこの家に住む職業不詳の男性（８５）と判明した、と発表した。死因は、捜査に支障があるとして明らかにしていない。同居する５０代の息子とは依然連絡が取れておらず、同署は失火と事件の両面で捜査している。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
古里の曽於にスイレンの池 都城の男性 リハビリ兼ね８年がかりで完成
6月13日 10:00
日置の民家火災 遺体は85歳父と判明 50代息子とまだ連絡取れず 鹿児島
6月13日 09:45
小田畜産の食肉加工場完成 南さつま ＨＡＣＣＰ取得で輸出拡大図る
6月13日 08:30
絶景パノラマ ミヨチョン岳 希少植物息づく森は「島の宝」 頂上の巨大な岩 ノロの聖地から遥か島々を望む
6月13日 08:17
営業所をパナソニック跡地に移転 コタベ、日置市と立地協定
6月13日 07:30
鹿児島市立学校サークル活動クラスター、高校総体との関連調査へ 新たな感染は10～60代15人（鹿児島市13、出水２）新型コロナ・鹿児島…
6月13日 07:00
都城で新たに３人感染 新型コロナ・宮崎12日発表
6月13日 07:00
環境省、奄美大島・嘉徳海岸を緩衝地帯に編入 世界自然遺産登録に向け 護岸工事計画の鹿児島県「中止する考えない」
6月13日 06:55
地域コミュニティーの必要性提言へ 鹿児島市の有志が研究会立ち上げ
6月12日 22:30
ワクチン接種後も続く窓越し面会 「今日も元気そうでよかった」インターホンで交わす会話、母の笑顔に表情は緩む 新型コロナ
6月12日 21:55
「棚田の梅園」で収穫祭 東市来で15年、常連客が初夏の風物詩満喫
6月12日 21:30
行き場を失った牛乳パック、大輪の「花」に変身 灯籠にする予定が祭りは中止 奮起した82歳の心意気
6月12日 21:12
「ＨＡＩ」できました 桜島の灰を焼き固めた調理用プレート 遠赤効果、熱じんわり伝わり煙も少ない
6月12日 20:34
新型コロナ 鹿児島県内で新たに15人感染確認 累計3569人（更新）
6月12日 16:18
新型コロナ 鹿児島市で新たなクラスター、学校サークル活動の12人感染確認 休憩時などマスク徹底されず（更新）
6月12日 16:10
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲