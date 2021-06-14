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時計 2021/06/14 16:05

新型コロナ　鹿児島県内は新たに10人の新規感染確認　累計３５９４人

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　鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１０人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、１０代〜６０代の男女８人。県確認分は２人。累計は３５９４人になった。
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