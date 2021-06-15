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時計 2021/06/15 11:51

九州新幹線　川内―鹿児島中央が運転再開　

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　ＪＲ九州によると、川内―鹿児島中央で運転を見合わせていた九州新幹線は１５日午前１０時５８分、上下線とも運転を再開した。
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