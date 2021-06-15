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時計 2021/06/15 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに11人感染確認　累計3605人

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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１１人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、１０代〜５０代の男女７人。県確認分は４人。累計は３６０５人になった。
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