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2021/06/15 17:16
走行中の路線バス出火、乗客約20人けがなし 鹿児島市
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出火したバスのエンジンルーム付近を調べる消防や警察＝１５日午後４時２５分ごろ、鹿児島市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近
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１５日午後３時５０分ごろ、同市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近で、鹿児島交通の路線バスから出火した。同社によると、火はまもなく消え、乗客約２０人にけがはなかった。バスは市役所発、桜ケ丘団地行き。
バスの後方を車で走っていた同市稲荷町の男子大学生（２３）は「バスの後部から火が出て、下の方からバス全体を覆うように煙が広がった」と話した。
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