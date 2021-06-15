走行中の路線バス出火、乗客約20人けがなし　鹿児島市

１５日午後３時５０分ごろ、同市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近で、鹿児島交通の路線バスから出火した。同社によると、火はまもなく消え、乗客約２０人にけがはなかった。バスは市役所発、桜ケ丘団地行き。バスの後方を車で走っていた同市稲荷町の男子大学生（２３）は「バスの後部から火が出て、下の方からバス全体を覆うように煙が広がった」と話した。