TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
時計 2021/06/15 17:16

走行中の路線バス出火、乗客約20人けがなし　鹿児島市

シェア
出火したバスのエンジンルーム付近を調べる消防や警察＝１５日午後４時２５分ごろ、鹿児島市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近
出火したバスのエンジンルーム付近を調べる消防や警察＝１５日午後４時２５分ごろ、鹿児島市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近
拡大拡大
　１５日午後３時５０分ごろ、同市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近で、鹿児島交通の路線バスから出火した。同社によると、火はまもなく消え、乗客約２０人にけがはなかった。バスは市役所発、桜ケ丘団地行き。

　バスの後方を車で走っていた同市稲荷町の男子大学生（２３）は「バスの後部から火が出て、下の方からバス全体を覆うように煙が広がった」と話した。
　
バス後方部分に集まって車体を調べる消防や警察＝１５日午後４時１５分ごろ、鹿児島市郡元町の鹿児島純心女子学園前交差点付近
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ