ふるさとのために幻の焼酎どーんと300本　「魔王」蔵元、返礼品用として町に寄贈　７日間で“完売”

鹿児島県錦江町の白玉醸造が昨年に続き、人気の芋焼酎「魔王」（１８００ミリリットル）３００本をふるさと納税の返礼品用として町に寄贈した。１本１万６０００円の寄付募集は５月にあり、７日間で申し込みが埋まった。集まった寄付金４８０万円は、来年の大根占小学校１５０周年式典や公園遊具整備の費用に充てられる予定。発送式と感謝状贈呈が６月１０日、地域活性化センター神川であり、第１陣の２０本が出荷された。同社は焼酎の梱包（こんぽう）費と送料も負担する。柊木優加子取締役は「地元の子どもたちの成長に協力できれば」と話した。