新規感染２日連続なし　新型コロナ・宮崎15日発表

成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」

ロン毛「男女」と言われても… 小３男児、強い決意の３３センチ ヘアドネーションへ４年越し断髪

新型コロナ 鹿児島市で新たなクラスター、学校サークル活動の12人感染確認 休憩時などマスク徹底されず（更新）

JR日豊線で人身事故 鹿児島市の異人館前踏切 運休や遅れ ダイヤに乱れ

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天国の中３、笑顔の“卒業” 式場にモザイク画、同級生「一マス一マス、楽しい思い出に色付けた」