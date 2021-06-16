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時計 2021/06/16 07:00

新規感染２日連続なし　新型コロナ・宮崎15日発表

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　宮崎県は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。２日連続。県内の累計感染者は３０５３人のまま。

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