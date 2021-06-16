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時計 2021/06/16 02:08

十島村付近で時間１２０ミリ　気象庁　記録的短時間大雨情報

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南日本新聞ニュース
　奄美地方に北上している梅雨前線に向かって湿った空気が流れ込んだ影響で、十島村口之島付近で１６日午前１時２０分までの１時間に１２０ミリ以上の猛烈な雨が観測された。気象庁は記録的短時間大雨情報を出した。
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