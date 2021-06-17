人身事故のＪＲ日豊線、運転再開　姶良市加治木

人身事故のため運転を見合わせていたＪＲ日豊線は１７日午後４時３０分、運転を再開した。ＪＲ九州によると、特急列車上下２本と普通列車上下４本が運休、特急下り１本と普通上下３本が最大１時間３分遅れ、約８００人に影響が出た。午後３時２０分すぎ、姶良市加治木町本町の柳田踏切で、国分発鹿児島中央行き普通列車（２両編成）が人と衝突した。姶良署などによると、成人女性とみられる。乗客約８０人にけがはなかった。