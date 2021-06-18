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時計 2021/06/18 16:35

近代五種の岩元（鹿児島実高卒）、東京五輪代表内定　リオに続き２大会連続

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岩元勝平
岩元勝平
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　日本近代五種協会は１８日、岩元勝平（３１）＝自衛隊、鹿児島実高卒＝が東京五輪男子代表に内定したと発表した。２０１６年リオデジャネイロ五輪に続く、２大会連続の出場となる。

　１４日に全ての予選大会が終了し、１９年のアジア・オセアニア選手権で資格を得ていた岩元の出場が確定した。リオ五輪では２９位だった。
２０１８年アジア大会で正確な射撃を見せる岩元勝平（右から２人目）＝インドネシア
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