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2021/06/22 17:00
和泊町長選 新人４候補の争いに
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任期満了に伴い、２２日告示された和泊町長選挙は午後５時で立候補を締め切った。午前中に届け出た、元町総務課長の種子島公彦氏（５９）、元会社役員の末川国弘氏（７３）、飲食店運営会社社長の前（すすめ）登志朗氏（６２）、会社社長の中村むつ子氏（５７）以外に動きはなく、無所属新人の４人による争いが確定した。投開票は２７日。
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