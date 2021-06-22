和泊町長選 新人４候補の争いに

任期満了に伴い、２２日告示された和泊町長選挙は午後５時で立候補を締め切った。午前中に届け出た、元町総務課長の種子島公彦氏（５９）、元会社役員の末川国弘氏（７３）、飲食店運営会社社長の前（すすめ）登志朗氏（６２）、会社社長の中村むつ子氏（５７）以外に動きはなく、無所属新人の４人による争いが確定した。投開票は２７日。