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時計 2021/06/24 07:00

新たに都城40代女性１人が感染　新型コロナ・宮崎23日発表

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　宮崎県は２３日、都城市の４０代女性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は３０６３人。

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